Недетское кино (сериал, 2023) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Горынов испытывает прибор, найденный в квартире Горшковых, и обнаруживает, что с его помощью можно менять прошлое. Префект планирует постройку огромного отеля, но бизнесу мешают протестующие эко-активисты. Таисия уговаривает Даньслава вернуться в их с Даней проект, но теперь у юных кинематографистов другая проблема: бесталанный актер Тарасов. Кикимора тем временем варит приворотное зелье для Горынова, но выпивает его кое-кто другой...



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