Недетское кино. Сезон 1. Серия 7
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Детям
Недетское кино
1-й сезон
7-я серия
8.42023, Недетское кино. Сезон 1. Серия 7
Мелодрама, Приключения12+
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Недетское кино (сериал, 2023) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Горынов испытывает прибор, найденный в квартире Горшковых, и обнаруживает, что с его помощью можно менять прошлое. Префект планирует постройку огромного отеля, но бизнесу мешают протестующие эко-активисты. Таисия уговаривает Даньслава вернуться в их с Даней проект, но теперь у юных кинематографистов другая проблема: бесталанный актер Тарасов. Кикимора тем временем варит приворотное зелье для Горынова, но выпивает его кое-кто другой...

Кто из школьников окажется хитрее и что за странное существо замечено в небе над городом? Смотрите 7 серию сказочного проекта — сериал «Недетское кино» 2023 года ждет вас в хорошем качестве на Wink.

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Страна
Россия
Жанр
Семейный, Приключения, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Недетское кино»