Недетское кино. Сезон 1. Серия 3
Wink
Детям
Недетское кино
1-й сезон
3-я серия
8.42023, Недетское кино. Сезон 1. Серия 3
Мелодрама, Приключения12+
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Недетское кино (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В третьей серии мы увидим бабушку Дани в необычном образе, и ребятам какое-то время придется самим выпутываться из свалившихся на их головы неприятностей. Папа «спасает» Тасю от Дани и грозится перевести девочку в другую школу, а тем временем несчастный Даньслав начинает терять самообладание и очень просится домой.

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Сериал Недетское кино 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Семейный, Приключения, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Недетское кино»