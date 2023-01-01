Недетское кино (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

В третьей серии мы увидим бабушку Дани в необычном образе, и ребятам какое-то время придется самим выпутываться из свалившихся на их головы неприятностей. Папа «спасает» Тасю от Дани и грозится перевести девочку в другую школу, а тем временем несчастный Даньслав начинает терять самообладание и очень просится домой.



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