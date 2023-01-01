Недетское кино (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Таисия шантажирует отца и уходит из дома, а Даня решает все-таки участвовать в конкурсе, но для полноты картины юным кинематографистам необходим знаток древнерусской истории. Парень мечтает выиграть конкурс, чтобы наконец познакомиться с отцом, и Таисия помогает другу добиться желаемого. Даньслав скучает по Марфе, а мама Дани — по своему бывшему жениху-изобретателю. Внезапно в чудо-квартире появляется незваная гостья из органов опеки, от которой надо срочно избавиться.



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