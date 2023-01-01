Недетское кино. Сезон 1. Серия 4
Wink
Детям
Недетское кино
1-й сезон
4-я серия
8.42023, Недетское кино. Сезон 1. Серия 4
Мелодрама, Приключения12+
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Недетское кино (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Таисия шантажирует отца и уходит из дома, а Даня решает все-таки участвовать в конкурсе, но для полноты картины юным кинематографистам необходим знаток древнерусской истории. Парень мечтает выиграть конкурс, чтобы наконец познакомиться с отцом, и Таисия помогает другу добиться желаемого. Даньслав скучает по Марфе, а мама Дани — по своему бывшему жениху-изобретателю. Внезапно в чудо-квартире появляется незваная гостья из органов опеки, от которой надо срочно избавиться.

Как Горшковы, Таисия и Даньслав разберутся с очередной проблемой? Смотрите в 4 серии — сериал «Недетское кино» 2023 года доступен онлайн на портале Wink.

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Страна
Россия
Жанр
Семейный, Приключения, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Недетское кино»