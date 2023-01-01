Недетское кино (сериал, 2023) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Префект теряет дар речи после падения в пруд. Его любовница Леночка и Горынов объединяются, чтобы раскрыть правду об «экологически чистом» проекте. В квартире Горшковых празднуют день рождения Таисии — правда, праздник омрачает арест ее папы-префекта. Бальмонт по приказу Кикиморы отправляется за звонком, но встречает препятствие: дом свидетеля Горынова под защитой спецназа. В отчаянии Даньслав решает взять дело в свои руки.



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