Недетское кино. Сезон 1. Серия 9
Wink
Детям
Недетское кино
1-й сезон
9-я серия
8.42023, Недетское кино. Сезон 1. Серия 9
Мелодрама, Приключения12+
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Недетское кино (сериал, 2023) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Префект теряет дар речи после падения в пруд. Его любовница Леночка и Горынов объединяются, чтобы раскрыть правду об «экологически чистом» проекте. В квартире Горшковых празднуют день рождения Таисии — правда, праздник омрачает арест ее папы-префекта. Бальмонт по приказу Кикиморы отправляется за звонком, но встречает препятствие: дом свидетеля Горынова под защитой спецназа. В отчаянии Даньслав решает взять дело в свои руки.

Найдут ли друзья звонок, способный спасти мир от экологической катастрофы? Смотрите в 9 серии — сериал «Недетское кино» 2023 года уже ждет вас на платформе Wink.

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Страна
Россия
Жанр
Семейный, Приключения, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Недетское кино»