Недетское кино (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Сказочные приключения в реальном мире. Звезды любимых фильмов и сериалов в новом многосерийном фильме «Недетского кино» — 1 сезон можно смотреть на Wink в Новом году.



Неразлучные друзья Тая и Даня натыкаются на портал в волшебный мир и случайно запускают в нашу реальность героев сказок. Так они знакомятся с грозным, но добрым богатырем, Жанной Джабраиловной, Лешим и другими невероятными персонажами. Гости из сказки вдохновляют ребят попробовать себя на большом конкурсе подросткового кино; правда, одновременно каждый из них вынужден справляться с семейными проблемами. Отец Таи повсюду пытается за ней следить, а Данин, наоборот, давно пропал... Однако у друзей появляется вопрос поважнее: оказывается, открыв портал, они навлекли угрозу на оба мира. Теперь Тая и Даня должны найти способ избежать катастрофы, снять свой фильм и вернуть персонажей в родную сказку.



Двенадцать фантастических серий о переплетении волшебства с реальностью: смотрите сериал «Недетское кино» на портале Wink — первый сезон станет доступен 1 января!



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