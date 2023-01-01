Недетское кино (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Бабушка Дани — учительница физики и фанат устаревших технологий. Эта любовь передалась и внуку, который всегда и везде ходит с vhs-камерой. Одноклассники считают его странным, да и сам Даня не стремится вливаться в коллектив, пока в их классе не появляется новенькая — Таисия. Тем временем в сказочной вселенной дела сердечные заботят и древнерусского богатыря Даньслава: вернувшись с битвы, он думает лишь о своей возлюбленной, Марфе. Отправившись бороться за любовь, богатырь вдруг попадает совсем не туда, куда шел, — всему виной любопытство двух школьников.



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