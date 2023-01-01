Недетское кино. Сезон 1. Серия 8
Wink
Детям
Недетское кино
1-й сезон
8-я серия
8.42023, Недетское кино. Сезон 1. Серия 8
Мелодрама, Приключения12+
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Недетское кино (сериал, 2023) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Бальмонт, потеряв голову от Кикиморы, переходит на сторону «добра». Друзья отправляются спасать похищенного Даньслава, но богатырь и сам не промах. Между тем Тарасов понимает, что Таисия его обманула, и решает отомстить Дане, а Горынов, приглашенный эксперт для строительства эко-отеля, наконец понимает, во что он ввязался на самом деле. Тем временем открытый портал грозит и старому, и новому миру катастрофой, и Кикимора просит совета у Бабы Яги, как закрыть «сквозняк». Помочь все исправить мог бы звонок от дедушкиной машины времени, вот только он куда-то пропал.

К чему приведет вмешательство в прошлое? Узнайте в 8 серии сказочного проекта — сериал «Недетское кино» 2023 смотреть онлайн можно на портале Wink.

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Страна
Россия
Жанр
Семейный, Приключения, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Недетское кино»