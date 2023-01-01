Недетское кино (сериал, 2023) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Бальмонт, потеряв голову от Кикиморы, переходит на сторону «добра». Друзья отправляются спасать похищенного Даньслава, но богатырь и сам не промах. Между тем Тарасов понимает, что Таисия его обманула, и решает отомстить Дане, а Горынов, приглашенный эксперт для строительства эко-отеля, наконец понимает, во что он ввязался на самом деле. Тем временем открытый портал грозит и старому, и новому миру катастрофой, и Кикимора просит совета у Бабы Яги, как закрыть «сквозняк». Помочь все исправить мог бы звонок от дедушкиной машины времени, вот только он куда-то пропал.



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