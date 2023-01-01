Недетское кино (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Пока Даня с бабушкой пытаются снова открыть портал, чтобы вернуть все, как было, богатырь Даньслав отправляется исследовать современную реальность. На пути ему встречаются страшный и свирепый зверь-автобус, подростки в диковинных нарядах, танцующие под непонятную музыку, и «родные» русские блины. А между тем из портала проникает в современность еще один небезызвестный персонаж — богатырский конь.



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