Недетское кино (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Превратившаяся в жабу Жанна Джабраиловна жаждет мести и собирается лишить маму Дани родительских прав. В отчаянии Настя пробует вернуться к Горынову и убедить его жениться на ней и стать Даниным приемным отцом. Тем временем друзья узнают, что из жабы в человека Жанну может превратить поцелуй — только вот желающих ее целовать найти непросто. Даня и Таисия продолжают снимать фильм, а отец девочки не оставляет попыток вернуть ее домой.



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