Недетское кино. Сезон 1. Серия 5
Wink
Детям
Недетское кино
1-й сезон
5-я серия
8.42023, Недетское кино. Сезон 1. Серия 5
Мелодрама, Приключения12+
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Недетское кино (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Превратившаяся в жабу Жанна Джабраиловна жаждет мести и собирается лишить маму Дани родительских прав. В отчаянии Настя пробует вернуться к Горынову и убедить его жениться на ней и стать Даниным приемным отцом. Тем временем друзья узнают, что из жабы в человека Жанну может превратить поцелуй — только вот желающих ее целовать найти непросто. Даня и Таисия продолжают снимать фильм, а отец девочки не оставляет попыток вернуть ее домой.

Какое чудо способно разрушить злые чары и спасти семью Горшковых? Узнайте в 5 серии 1 сезона — сериал «Недетское кино» 2023 года доступен к просмотру на платформе Wink.

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Страна
Россия
Жанр
Семейный, Приключения, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Недетское кино»