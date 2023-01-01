Недетское кино. Сезон 1. Серия 12
Wink
Детям
Недетское кино
1-й сезон
12-я серия
8.42023, Недетское кино. Сезон 1. Серия 12
Мелодрама, Приключения12+
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Недетское кино (сериал, 2023) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Вернувшись домой, дедушка Дани собирает прибор, способный вывести из строя все поддельные звонки. Тем временем киноконкурс подходит к концу, на главной площади устраивают фестиваль в честь финала, и Даня вот-вот встретится лицом к лицу с отцом... Однако все снова портит Горынов, чьи игры с пространством и временем грозят уничтожить мир.

Смогут ли друзья остановить безумного ученого и встретит ли Даня своего отца? Невероятный финал в 12 серии 1 сезона — сериал «Недетское кино» 2023 года смотрите на видеосервисе Wink.

Сериал Недетское кино 1 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Семейный, Приключения, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Недетское кино»