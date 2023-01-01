Недетское кино (сериал, 2023) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Даня с бабушкой, Даньслав и Кикимора попадают в десятый век — Лариса Николаевна возвращает себе человеческий облик, только вот в самом мире прошлого все не так, как было. Богатырь находит свою деревню пустой, и друзьям ничего не остается, кроме как навестить избушку Бабы Яги. Та советует им продолжать поиски, и гости из будущего отправляются в замок Кощея. Правда, там их снова ожидает сюрприз, но главное, чтобы правитель этого мрачного царства помог восстановить равновесие и найти новый портал — ведь Дане с бабушкой нужно домой.



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