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Нелюбимая
1-й сезон

Нелюбимая (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

8.82012, Нелюбимая. Сезон 1 2 серии
Мелодрамы, Мини-сериалы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Аня, перспективная студентка столичного Меда, вынуждена бросить учебу и вернуться домой, чтобы позаботиться о своей семье: пьющем отце и маленьком брате Ване. Героиня не подозревала, что дома ее ждут более серьезные перемены. С приездом девушки в городе всплывают толки о бывшем романе ее покойной матери с главврачом местной клиники Сергеем, которые заставляют девушку сделать брату тест ДНК.

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Рейтинг

5.1 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Нелюбимая»

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