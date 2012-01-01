Нелюбимая. Серия 1
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1-й сезон
1-я серия

Нелюбимая (сериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.82012, Нелюбимая. Серия 1
Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Аня, перспективная студентка столичного Меда, вынуждена бросить учебу и вернуться домой, чтобы позаботиться о своей семье: пьющем отце и маленьком брате Ване. Героиня не подозревала, что дома ее ждут более серьезные перемены. С приездом девушки в городе всплывают толки о бывшем романе ее покойной матери с главврачом местной клиники Сергеем, которые заставляют девушку сделать брату тест ДНК.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Нелюбимая»