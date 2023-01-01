Ох уж эта Настя!
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Ох уж эта Настя!

Ох уж эта Настя! (фильм, 1971) смотреть онлайн бесплатно

8.81971, Ох уж эта Настя!
Семейные, Советские72 мин0+

Сюжет

Школьница Настя любит фантазировать – настолько, что ее истории о дружелюбной черной пантере, летчике, похищенном инопланетянами, и волшебном городе Эолис, куда уехала ее мама, перестают воспринимать всерьeз, а классная руководительница просит ее прекратить обманывать окружающих. Мама Насти, работающая в экспериментально-опытном строительстве «Лисички» (ЭОЛИС), поддерживает дочь и убеждена, что она никому не врет, а лишь приукрашивает реальность.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Семейные

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ох уж эта Настя!»

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