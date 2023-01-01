Ох уж эта Настя! (фильм, 1971) смотреть онлайн бесплатно
8.81971, Ох уж эта Настя!
Семейные, Советские72 мин0+
Сюжет
Школьница Настя любит фантазировать – настолько, что ее истории о дружелюбной черной пантере, летчике, похищенном инопланетянами, и волшебном городе Эолис, куда уехала ее мама, перестают воспринимать всерьeз, а классная руководительница просит ее прекратить обманывать окружающих. Мама Наст�и, работающая в экспериментально-опытном строительстве «Лисички» (ЭОЛИС), поддерживает дочь и убеждена, что она никому не врет, а лишь приукрашивает реальность.
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Информация
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ЮПРежиссёр
Юрий
Победоносцев
- ИВАктриса
Ирина
Волкова
- ТНАктриса
Татьяна
Невская
- СКАктёр
Сергей
Кусков
- НГАктриса
Наталья
Гвоздикова
- АХАктёр
Александр
Харитонов
- СКАктриса
Светлана
Котикова
- НААктриса
Нина
Архипова
- МСАктриса
Марина
Сальникова
- ЕПАктриса
Елена
Пяташихина
- АААктёр
Александр
Аваев
- ВССценарист
Валентина
Спирина
- ТАПродюсер
Таги
Алиев
- ЯЗПродюсер
Яков
Звонков
- АЯОператор
Аурелиус
Яциневичюс
- БСОператор
Борис
Середин
- ЕККомпозитор
Евгений
Крылатов