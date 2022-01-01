Игра теней (Фильм, 2022 год) смотреть онлайн
Сюжет
У Трэвиса Блока особая специализация — он помогает агентам ФБР, работающим под прикрытием, выбираться из безвыходных ситуаций. Служба отражается на его мирной жизни — дочь Трэвиса боится, что вечная паранойя отца может навредить его внучке. Опасения не беспочвенны: очередное задание Блока ставит под удар и его семью. Трэвису нужно выследить агента, который собирается слить прессе информацию о проекте «Единство», подразумевающем в том числе убийства невинных граждан. Вскоре Трэвис сам становится мишенью, потому что знает слишком много.
Игра теней смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
4.8 IMDb
- МУРежиссёр
Марк
Уильямс
- Актёр
Лиам
Нисон
- ЭКАктёр
Эйдан
Куинн
- ТДАктёр
Тейлор
Джон Смит
- ЭРАктриса
Эмми
Рейвер-Лэмпман
- КвАктриса
Клер
ван дер Бом
- ЯСАктриса
Яэль
Стоун
- ЭШАктёр
Эндрю
Шоу
- ЗЛАктёр
Зак
Лемонс
- ГСАктриса
Габриэлла
Сенгос
- ТДАктёр
Тим
Драксл
- МУСценарист
Марк
Уильямс
- МБПродюсер
Марио
Бьянкаччи
- ДКПродюсер
Джим
Кардвэлл
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ОЛАктёр дубляжа
Олег
Лепенец
- ЕЛАктёр дубляжа
Евгений
Лесничий
- АПАктриса дубляжа
Алина
Проценко
- ЕБАктриса дубляжа
Елена
Борозенец
- МПМонтажёр
Майкл
П. Шовер
- ШДОператор
Шелли
Джонсон
- МАКомпозитор
Марк
Айшем