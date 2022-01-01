Игра теней (Фильм, 2022 год) смотреть онлайн

Сюжет

У Трэвиса Блока особая специализация — он помогает агентам ФБР, работающим под прикрытием, выбираться из безвыходных ситуаций. Служба отражается на его мирной жизни — дочь Трэвиса боится, что вечная паранойя отца может навредить его внучке. Опасения не беспочвенны: очередное задание Блока ставит под удар и его семью. Трэвису нужно выследить агента, который собирается слить прессе информацию о проекте «Единство», подразумевающем в том числе убийства невинных граждан. Вскоре Трэвис сам становится мишенью, потому что знает слишком много.



Игра теней смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.