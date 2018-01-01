Wink
Фильмы
Знак беды
Актёры и съёмочная группа фильма «Знак беды»

Актёры и съёмочная группа фильма «Знак беды»

Режиссёры

Михаил Пташук

Режиссёр

Актёры

Нина Русланова

Актриса
Геннадий Гарбук

Актёр
Виталий Быков

Актёр
Владимир Гостюхин

Актёр
Алексей Зайцев

Актёр
Владимир Ильин

АктёрГуж
Евгений Платохин

Актёр
Владимир Емельянов

Актёр
Алексей Булдаков

Актёр
Александр Тимошкин

Актёр

Сценаристы

Евгений Григорьев

Сценарист
Оскар Никич

Сценарист

Продюсеры

Алексей Круковский

Продюсер

Монтажёры

Евгения Волкова

Монтажёр

Операторы

Татьяна Логинова

Оператор

Композиторы

Олег Янченко

Композитор