Зорка Венера
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Зорка Венера

Зорка Венера (фильм, 2000) смотреть онлайн бесплатно

6.62000, Зорка Венера
Драмы72 мин0+

Сюжет

История юной Оксаны, попавшей в зависимость от наркотиков, история ее сестры Павлы и соседа Василия - детей, любящих Оксану и готовых пожертвовать всем, чтобы спасти ее. Единственное, что они способны противопоставить злу, свою доброту и сострадание, мужественность и желание помочь попавшей в беду девушке...

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Информация

Страна
Беларусь
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.6 IMDb