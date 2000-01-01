Зорка Венера (фильм, 2000) смотреть онлайн бесплатно
6.62000, Зорка Венера
Драмы72 мин0+
Сюжет
История юной Оксаны, попавшей в зависимость от наркотиков, история ее сестры Павлы и соседа Василия - детей, любящих Оксану и готовых пожертвовать всем, чтобы спасти ее. Единственное, что они способны противопоставить злу, свою доброту и сострадание, мужественность и желание помочь попавшей в беду девушке...
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Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.6 IMDb
- МКРежиссёр
Маргарита
Касымова
- ЕБАктриса
Елена
Борушко
- ВЯАктёр
Витя
Ястреб
- ОВАктриса
Ольга
Водчиц
- Актриса
Ирина
Скобцева
- Актёр
Алексей
Булдаков
- ТЧАктриса
Татьяна
Чекатовская
- АЛАктёр
Александр
Лабуш
- ТКАктёр
Тадеуш
Кокштыс
- ОФАктриса
Ольга
Фадеева
- СЖАктёр
Сергей
Журавель
- МКСценарист
Маргарита
Касымова
- ЮЕОператор
Юрий
Елхов
- ЕККомпозитор
Евгений
Крылатов