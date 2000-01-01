Зорка Венера (фильм, 2000) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

История юной Оксаны, попавшей в зависимость от наркотиков, история ее сестры Павлы и соседа Василия - детей, любящих Оксану и готовых пожертвовать всем, чтобы спасти ее. Единственное, что они способны противопоставить злу, свою доброту и сострадание, мужественность и желание помочь попавшей в беду девушке...



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