Понаехали (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Колоритная комедия от резидентов шоу «Что было дальше?». Отец бросил Алексея еще в детстве. Единственное, что досталось ему от родителя – старый потертый пиджак. Теперь мужчине уже за 50, он сам отец двоих детей, которых воспитывает вместе с супругой. Всей семьей они планируют провести летний отпуск в Испании, но неожиданное открытие вмешивается в их планы. Алексей находит в отцовском пиджаке завалившуюся за подкладку фотографию. По снимку он делает вывод, что папу нужно искать где-то на Кавказе. Осознавая важность своего открытия, он уговаривает семью сменить пункт назначения. Смогут ли Кавказские горы заменить пляжи Андалусии?



