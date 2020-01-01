Понаехали (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Колоритная комедия от резидентов шоу «Что было дальше?». Отец бросил Алексея еще в детстве. Единственное, что досталось ему от родителя – старый потертый пиджак. Теперь мужчине уже за 50, он сам отец двоих детей, которых воспитывает вместе с супругой. Всей семьей они планируют провести летний отпуск в Испании, но неожиданное открытие вмешивается в их планы. Алексей находит в отцовском пиджаке завалившуюся за подкладку фотографию. По снимку он делает вывод, что папу нужно искать где-то на Кавказе. Осознавая важность своего открытия, он уговаривает семью сменить пункт назначения. Смогут ли Кавказские горы заменить пляжи Андалусии?
Понаехали смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Приключения
КачествоFull HD, SD
Время80 мин / 01:20
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
- СХРежиссёр
Султан
Хажироко
- Актёр
Семён
Стругачев
- ЕБАктриса
Елена
Бирюкова
- АБАктёр
Артём
Башенин
- СЕАктриса
Светлана
Егорова
- АДАктёр
Анатолий
Дзиваев
- ЭИАктёр
Эльдар
Иразиев
- ХМАктёр
Халил
Мусаев
- ХНАктёр
Хаджимурад
Набиев
- ОААктёр
Омар
Алибутаев
- ГПАктёр
Грант
Палагаев
- РКСценарист
Резуан
Карданов
- ГППродюсер
Грант
Палагаев
- РКПродюсер
Резуан
Карданов
- ДСПродюсер
Давид
Сурин
- АБПродюсер
Аслан
Безиров
- АСОператор
Александр
Сюткин
- АКОператор
Аскер
Кармоков
- СХКомпозитор
Султан
Хажироко