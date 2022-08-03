Легкое поведение (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно
9.02008, Easy Virtue
Мелодрама92 мин18+
О фильме
Британская мелодрама о любви и взаимоотношениях в семье по пьесе Ноэла Каурда.
Во время поездки в Америку молодой англичанин Джон Уиттейкер знакомится с красавицей Ларитой. Девушка так очаровывает Джона, что он сразу делает ей предложение. Молодожены приезжают на родину жениха и сталкиваются с осуждением чопорных родственников. Знакомство с раскованной и свободомыслящей невесткой и вовсе приводит маму Джона в ужас. Между женщинами начинается настоящая война. Однако в унылое существование домочадцев уже ворвался свежий ветер перемен, и совсем скоро он изменит каждого из них.
СтранаВеликобритания, Канада
ЖанрМелодрама
КачествоSD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.6 IMDb
