Легкое поведение (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

9.02008, Easy Virtue
Мелодрама92 мин18+

О фильме

Британская мелодрама о любви и взаимоотношениях в семье по пьесе Ноэла Каурда.

Во время поездки в Америку молодой англичанин Джон Уиттейкер знакомится с красавицей Ларитой. Девушка так очаровывает Джона, что он сразу делает ей предложение. Молодожены приезжают на родину жениха и сталкиваются с осуждением чопорных родственников. Знакомство с раскованной и свободомыслящей невесткой и вовсе приводит маму Джона в ужас. Между женщинами начинается настоящая война. Однако в унылое существование домочадцев уже ворвался свежий ветер перемен, и совсем скоро он изменит каждого из них.

Страна
Великобритания, Канада
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Легкое поведение»