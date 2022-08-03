Легкое поведение (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

Британская мелодрама о любви и взаимоотношениях в семье по пьесе Ноэла Каурда.



Во время поездки в Америку молодой англичанин Джон Уиттейкер знакомится с красавицей Ларитой. Девушка так очаровывает Джона, что он сразу делает ей предложение. Молодожены приезжают на родину жениха и сталкиваются с осуждением чопорных родственников. Знакомство с раскованной и свободомыслящей невесткой и вовсе приводит маму Джона в ужас. Между женщинами начинается настоящая война. Однако в унылое существование домочадцев уже ворвался свежий ветер перемен, и совсем скоро он изменит каждого из них.

