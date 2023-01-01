Биография

Стефан Эллиотт – режиссер, сценарист, известный австралийский деятель культуры. Его режиссерские работы открывали Каннский кинофестиваль. Многие фильмы, снятые по сценарию Эллиотта, стали популярными во всем мире. Стефан Эллиотт родился в Сиднее, в 1964 году, 27 августа. После окончания обучения будущий режиссер увлекся видеосъемкой. Его первой работой в данном направлении были съемки свадебных торжеств. Процесс работы увлекал Эллиотта, он не просто фиксировал происходящее, но и придумывал собственные сценарии. Затем он попал на телевидение, в качестве ассистента режиссера. Стефан Эллиотт проживает и работает в Австралии. В режиссерской карьере Стефана Эллиотта фильмы различных жанров. Дебютной работой режиссера стал фильм «Мошенники», снятый в 1993 году. Картина была успешно показана на Каннском кинофестивале, где получила положительные отзывы критиков. Следующий его фильм «Приключения Присциллы, королевы пустыни», был снят в 1994 году. Картина в жанре комедийного мюзикла была тепло встречена зрителями. Она получила премию «Оскар» и была номинирована на «Золотой Глобус». В 2007 году Эллиотт принял участие в съемках клипа на песню «Love Sees No Color», получившего популярность во всем мире. На счету режиссера 8 картин, занимающих верхние строчки рейтингов кинопроката.