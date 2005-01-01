Моя ужасная няня
Wink
Детям
Моя ужасная няня

Моя ужасная няня (фильм, 2005) смотреть онлайн

9.52005, Nanny McPhee
Фэнтези, Семейный94 мин0+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»

О фильме

Попав в дом к недавно овдовевшему мистеру Брауну, няня-волшебница пытается усмирить его семерых непослушных детей. Эти сорванцы, возглавляемые Саймоном, уже избавились от 17 предыдущих нянь и поэтому не сомневаются, что и 18-ю ждет та же участь.

Моя ужасная няня смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США, Великобритания
Жанр
Комедия, Семейный, Фэнтези
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Моя ужасная няня»