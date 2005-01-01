Моя ужасная няня (фильм, 2005) смотреть онлайн
9.52005, Nanny McPhee
Фэнтези, Семейный94 мин0+
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О фильме
Попав в дом к недавно овдовевшему мистеру Брауну, няня-волшебница пытается усмирить его семерых непослушных детей. Эти сорванцы, возглавляемые Саймоном, уже избавились от 17 предыдущих нянь и поэтому не сомневаются, что и 18-ю ждет та же участь.
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СтранаСША, Великобритания
ЖанрКомедия, Семейный, Фэнтези
КачествоSD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Кирк
Джонс
- Актриса
Эмма
Томпсон
- Актёр
Колин
Фёрт
- КМАктриса
Келли
Макдоналд
- ТСАктёр
Томас
Сэнгстер
- ЭБАктриса
Элиза
Беннетт
- ДРАктриса
Дженнифер
Рэй Дэйкин
- РКАктёр
Рафаэль
Коулмэн
- СХАктёр
Сэмюэл
Хонивуд
- ХГАктриса
Холли
Гиббс
- ХБАктриса
Хебе
Барнс
- Сценарист
Эмма
Томпсон
- КБСценарист
Кристианна
Брэнд
- Продюсер
Тим
Беван
- Продюсер
Линдсэй
Доран
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- ДБПродюсер
Дэвид
Браун
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- ИВАктёр дубляжа
Иван
Витер
- МРХудожник
Мэттью
Робинсон
- ПКХудожник
Пол
Кросс
- НЭХудожник
Ник
Эде
- НММонтажёр
Ник
Мур
- ГБОператор
Генри
Брэхам
- ПДКомпозитор
Патрик
Дойл