Лестница (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Автора криминальных романов подозревают в убийстве жены. Колин Ферт, Тони Коллетт и Софи Тернер в детективном триллере по мотивам реального судебного процесса.



У Майкла и Кэтлин на первый взгляд счастливый брак, но однажды в их жизни случается трагедия. Муж находит окровавленное тело жены у подножья лестницы их дома в Северной Каролине. Показания Майкла поначалу кажутся правдоподобными — он утверждает, что Кэтлин упала случайно, перебрав с алкоголем. Но у полиции и судмедэкспертов постепенно начинают появляться сомнения: следы на теле указывают, что Кэтлин могли до смерти избить. Чем дольше идет расследование, тем больше скандальных секретов семьи Питерсон всплывает на поверхность.



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