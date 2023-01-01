Лестница (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн
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О сериале
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В первом сезоне мы знакомимся с супругами Майклом и Кэтлин Питерсон, чей брак выглядел весьма благополучным. Но однажды в их доме в Северной Каролине происходит трагедия: муж, автор криминальных романов, обнаруживает окровавленное тело жены. По словам Майкла, Кэтлин перебрала с алкоголем и упала с лестницы, но в процессе расследования выясняется, что причиной смерти могло стать физическое насилие. Кроме того, всплывают мрачные тайны семьи Питерсон, а самого Майкла подозревают в убийстве супруги.
Приглашаем оценить игру Колина Ферта в детективе, созданном по мотивам реального преступления. Вы узнаете, к каким результатам придет следствие, когда начнете смотреть сериал «Лестница» — 1 сезон онлайн в хорошем качестве доступен по подписке Amediateka на Wink!
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Рейтинг
- АКРежиссёр
Антонио
Кампос
- ЛДРежиссёр
Ли
Джаньяк
- Актёр
Колин
Фёрт
- Актриса
Тони
Коллетт
- Актёр
Майкл
Стулбарг
- ПШАктёр
Патрик
Шварценеггер
- СТАктриса
Софи
Тёрнер
- ОЯАктриса
Одесса
Янг
- Актёр
Дэйн
ДеХаан
- ТГАктёр
Тим
Гини
- ВВАктёр
Венсан
Вермингтон
- Актриса
Жюльет
Бинош
- АКСценарист
Антонио
Кампос
- КШСценарист
Крэйг
Шилович
- АКПродюсер
Антонио
Кампос
- ККПродюсер
Кэрол
Кадди
- ШСМонтажёр
Шелби
Сигел
- ССМонтажёр
София
Сюберкасо
- МСОператор
Майкл
Свитак
- ДБКомпозитор
Дэнни
Бенси
- СЮКомпозитор
Сондер
Юрриаанс