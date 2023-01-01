Лестница (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

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В первом сезоне мы знакомимся с супругами Майклом и Кэтлин Питерсон, чей брак выглядел весьма благополучным. Но однажды в их доме в Северной Каролине происходит трагедия: муж, автор криминальных романов, обнаруживает окровавленное тело жены. По словам Майкла, Кэтлин перебрала с алкоголем и упала с лестницы, но в процессе расследования выясняется, что причиной смерти могло стать физическое насилие. Кроме того, всплывают мрачные тайны семьи Питерсон, а самого Майкла подозревают в убийстве супруги.



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