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Лестница
1-й сезон

Лестница (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

7.92022, The Staircase 8 серий
Триллеры, Детективы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

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В первом сезоне мы знакомимся с супругами Майклом и Кэтлин Питерсон, чей брак выглядел весьма благополучным. Но однажды в их доме в Северной Каролине происходит трагедия: муж, автор криминальных романов, обнаруживает окровавленное тело жены. По словам Майкла, Кэтлин перебрала с алкоголем и упала с лестницы, но в процессе расследования выясняется, что причиной смерти могло стать физическое насилие. Кроме того, всплывают мрачные тайны семьи Питерсон, а самого Майкла подозревают в убийстве супруги.

Приглашаем оценить игру Колина Ферта в детективе, созданном по мотивам реального преступления. Вы узнаете, к каким результатам придет следствие, когда начнете смотреть сериал «Лестница» — 1 сезон онлайн в хорошем качестве доступен по подписке Amediateka на Wink!

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Страна
США
Жанр
Криминал, Драмы, Детективы, Триллеры

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Лестница»