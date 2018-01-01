Биография

Антон Комолов — российский радио- и телеведущий, актер, актер дубляжа, диджей, шоумен, журналист. Родился в Москве 4 апреля 1976 года. В 1999 году окончил инженерный факультет МГТУ имени Баумана. Во время учебы был участником команды КВН родного университета, состав дважды занимал первое место в Московской лиге КВН. Работал журналистом и радиоведущим на «Радио Максимум», «Серебряном дожде», «Европе Плюс». С 1998 года — ведущий телеканала MTV Россия. Снимался в рекламе. Антон Комолов в первую очередь известен как телеведущий. В разное время вел программы «Большое кино», «Бодрое утро» на MTV, «Короткое замыкание» на «России», «Сегодня утром» на НТВ и многие другие. Антон озвучивал ленивца Сида во всех частях мультипликационного фильма «Ледниковый период», в том числе короткометражках «Сид, инструкция по выживанию», «Ледниковый период: Гигантское Рождество». Дублировал картину «Рок-волна», мультфильмы «Норм и несокрушимые», «Эволюция Черепашек-ниндзя», «Соник в кино». Был гостем в различных телепроектах, среди которых «Слава богу, ты пришел», «Импровизация», сыграл эпизодическую роль в драме «Жги!». Его не раз приглашали в качестве почетного члена жюри Высшей лиги КВН.