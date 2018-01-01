Wink
Операция «Мясной фарш»
Актёры и съёмочная группа фильма «Операция «Мясной фарш»»

Режиссёры

Джон Мэдден

John Madden
Режиссёр

Актёры

Колин Фёрт

Colin Firth
АктёрEwen Montagu
Мэттью Макфэдиен

Matthew Macfadyen
АктёрCharles Cholmondeley
Келли Макдоналд

Kelly Macdonald
АктрисаJean Leslie
Пенелопа Уилтон

Penelope Wilton
АктрисаHester Leggett
Джонни Флинн

Johnny Flynn
АктёрIan Fleming
Джейсон Айзекс

Jason Isaacs
АктёрAdmiral John Godfrey
Саймон Расселл Бил

Simon Russell Beale
АктёрWinston Churchill
Пол Риттер

Paul Ritter
АктёрBentley Purchase
Марк Гэтисс

Mark Gatiss
АктёрIvor Montagu
Николас Роу

Nicholas Rowe
АктёрCapt. David Ainsworth

Сценаристы

Мишель Эшфорд

Michelle Ashford
Сценарист
Бен Макинтайр

Ben Macintyre
Сценарист

Продюсеры

Эйн Каннинг

Iain Canning
Продюсер

Актёры дубляжа

Игорь Тарадайкин

Актёр дубляжа
Василий Дахненко

Актёр дубляжа
Наталья Фищук

Актриса дубляжа
Светлана Старикова

Актриса дубляжа
Антон Савенков

Актёр дубляжа

Художники

Андреа Флеш

Andrea Flesch
Художница
Линда Уилсон

Linda Wilson
Художница

Монтажёры

Виктория Бойделл

Victoria Boydell
Монтажёр

Операторы

Себастьян Бленков

Sebastian Blenkov
Оператор

Композиторы

Томас Ньюман

Thomas Newman
Композитор