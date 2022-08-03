Сквозь снег
Сквозь снег

Фильм Сквозь снег (2013)

8.02013, Snowpiercer
Фантастика, Боевик120 мин18+
О фильме

Боевик от режиссера «Паразитов» о революции, разворачивающейся в поезде, который неустанно мчится по всей планете. В главной роли — Крис Эванс.

Несколько лет назад на Земле произошла страшная техногенная катастрофа, в результате которой человечество оказалось погруженным в ледниковый период. Выжившие смогли создать гигантский локомотив, на котором есть все — растения, грибы, насекомые и даже вооруженная армия, сдерживающая внутренние конфликты. Однако пассажиры поезда не живут в равных условиях: в первых вагонах находится правящая элита, а в последних — обитают простые люди, вынужденные существовать в условиях бедности, болезней и произвола надсмотрщиков. Все меняется, когда молодой и решительный мужчина по имени Кертис решает изменить систему и проложить дорогу к первым вагонам, чтобы потеснить высший класс.

Страна
Чехия, Южная Корея
Жанр
Фантастика, Боевик, Драма
Качество
SD
Время
120 мин / 02:00

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сквозь снег»