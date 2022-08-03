Фильм Сквозь снег (2013)
О фильме
Боевик от режиссера «Паразитов» о революции, разворачивающейся в поезде, который неустанно мчится по всей планете. В главной роли — Крис Эванс.
Несколько лет назад на Земле произошла страшная техногенная катастрофа, в результате которой человечество оказалось погруженным в ледниковый период. Выжившие смогли создать гигантский локомотив, на котором есть все — растения, грибы, насекомые и даже вооруженная армия, сдерживающая внутренние конфликты. Однако пассажиры поезда не живут в равных условиях: в первых вагонах находится правящая элита, а в последних — обитают простые люди, вынужденные существовать в условиях бедности, болезней и произвола надсмотрщиков. Все меняется, когда молодой и решительный мужчина по имени Кертис решает изменить систему и проложить дорогу к первым вагонам, чтобы потеснить высший класс.
Сможет ли Кертис восстановить справедливость, узнаете в фантастической драме на нашем видеосервисе. Фильм «Сквозь снег» 2013, смотреть онлайн который можно уже сейчас, ждет вас на нашем видеосервисе!
СтранаЧехия, Южная Корея
ЖанрФантастика, Боевик, Драма
КачествоSD
Время120 мин / 02:00
Рейтинг
- ПДРежиссёр
Пон
Джун-хо
- Актёр
Крис
Эванс
- СКАктёр
Сон
Кан-хо
- Актриса
Тильда
Суинтон
- Актёр
Джейми
Белл
- Актриса
Октавия
Спенсер
- Актёр
Юэн
Бремнер
- Актриса
Элисон
Пилл
- КААктриса
Ко
А-сон
- Актёр
Эд
Харрис
- Актёр
Джон
Хёрт
- ПДСценарист
Пон
Джун-хо
- КМСценарист
Келли
Мастерсон
- ЖЛСценарист
Жак
Лоб
- БЛСценарист
Бенжамин
Легран
- МЛПродюсер
Мики
Ли
- ЛТПродюсер
Ли
Тхэ-хон
- Продюсер
Пак
Чхан-ук
- ЧТПродюсер
Чон
Тхэ-сон
- СММонтажёр
Стив
М. Чхве
- КЧМонтажёр
Ким
Чхан-джу
- ХГОператор
Хон
Гён-пхё
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами