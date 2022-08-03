За мечтой (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.32018, Teen Spirit
Драма, Музыка88 мин18+
Фильм в подписке «viju+»
О фильме
Семнадцатилетняя Вайолет Валенски живет вместе с мамой на британском острове Уайт, работает официанткой в боулинге, по вечерам тайно поет в баре и мечтает о карьере поп-звезды. Знакомство с бывшим оперным певцом Владом поможет девушке поверить в себя и блеснуть на вокальном конкурсе.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрДрама, Музыка
КачествоSD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Макс
Мингелла
- Актриса
Эль
Фаннинг
- АГАктриса
Агнешка
Гроховска
- АМАктёр
Арчи
Мадекве
- Актёр
Златко
Бурич
- МБАктриса
Милли
Брэйди
- ВОАктриса
Вивиан
Опара
- РЗАктриса
Риа
Змитрович
- ОГАктриса
Олив
Грэй
- ЭЭАктёр
Эндрю
Эллис
- ЧМАктриса
Чарли
Мэйхью
- Сценарист
Макс
Мингелла
- Продюсер
Джейми
Белл
- СБПродюсер
Стив
Берман
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- ИСАктриса дубляжа
Инга
Сметанина
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ОДОператор
Отем
Дюральд
- МДКомпозитор
Мариус
Де Фриз