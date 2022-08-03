Семнадцатилетняя Вайолет Валенски живет вместе с мамой на британском острове Уайт, работает официанткой в боулинге, по вечерам тайно поет в баре и мечтает о карьере поп-звезды. Знакомство с бывшим оперным певцом Владом поможет девушке поверить в себя и блеснуть на вокальном конкурсе.

