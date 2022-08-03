За мечтой
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За мечтой

За мечтой (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.32018, Teen Spirit
Драма, Музыка88 мин18+
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О фильме

Семнадцатилетняя Вайолет Валенски живет вместе с мамой на британском острове Уайт, работает официанткой в боулинге, по вечерам тайно поет в баре и мечтает о карьере поп-звезды. Знакомство с бывшим оперным певцом Владом поможет девушке поверить в себя и блеснуть на вокальном конкурсе.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Драма, Музыка
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «За мечтой»