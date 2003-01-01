Учитель года (фильм, 2003) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Школа Фолбрук без ума от нового учителя! Мистер Ди - очаровательный, прикольный, изобретательный выдумщик! Но у молодого кумира уже появился влиятельный враг. Мистер Уорнер, буквоед и педант, намерен получ�ить звание Учитель Года, но теперь его шансы резко тают. В отчаянии мистер Уорнер объявляет дерзкому новичку тайную войну и он готов идти до конца. Но пока никто не знает, что у мистера Ди есть тайна, которая навсегда изменит жизнь школы и заставит соперников помириться, преподав им самый важный урок жизни.
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Информация
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.4 IMDb
- УДРежиссёр
Уильям
Дир
- Актёр
Райан
Рейнольдс
- ДПАктёр
Дэвид
Пэймер
- ДЭАктёр
Джон
Эстин
- ЭРАктёр
Эндрю
Робб
- КВАктриса
Кейт
Вернон
- ДМАктёр
Дон
Маккэй
- БМАктриса
Бренда
МакДональд
- ПДАктёр
Пол
Джарретт
- ЛДАктриса
Лейла
Джонсон
- КГАктёр
Крис
Готье
- ДБПродюсер
Джим
Бересфорд
- РМПродюсер
Розанн
Милликен
- БЭХудожница
Бобби
Эллин
- ЭБМонтажёр
Эдгар
Бурскен
- БПОператор
Брайан
Пирсон
- ЭУКомпозитор
Эри
Уайз