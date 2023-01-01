Затерянные в Рио Браво
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Затерянные в Рио Браво
6.32023, Taken from Rio Bravo
Боевики80 мин18+
Русский эмигрант спасает Техас от работорговцев. Приквел хитового вестерна с Александром Невским
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Затерянные в Рио Браво (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Русский эмигрант спасает жителей Восточного Техаса от работорговцев. Приквел хитового вестерна «Нападение на Рио Браво» с Александром Невским.

Восточный Техас, 1874. Герой Гражданской войны полковник Иван Турчанинов и шериф Вернон Келли, его верный товарищ, идут по следу садистов-работорговцев, именующих себя Отрядом. «Отряд» похитил пятерых жительниц маленького техасского городка и собирается продать их в сексуальное рабство у мексиканской границы. Турчанинов и Келли должны найти и спасти женщин, прежде чем жуткая сделка состоится, а помогает полковнику и шерифу их друг, индейский разведчик.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Затерянные в Рио Браво»

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