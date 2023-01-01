Затерянные в Рио Браво (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Русский эмигрант спасает жителей Восточного Техаса от работорговцев. Приквел хитового вестерна «Нападение на Рио Браво» с Александром Невским.
Восточный Техас, 1874. Герой Гражданской войны полковник Иван Турчанинов и шериф Вернон Келли, его верный товарищ, идут по следу садистов-работорговцев, именующих себя Отрядом. «Отряд» похитил пятерых жительниц маленького техасского городка и собирается продать их в сексуальное рабство у мексиканской границы. Турчанинов и Келли должны найти и спасти женщин, прежде чем жуткая сделка состоится, а помогает полковнику и шерифу их друг, индейский разведчик.
Оставайтесь на Wink, чтобы следить за приключениями брутальных героев вестерна «Затерянные в Рио Браво» — фильм 2023 на нашем сервисе можно смотреть онлайн.
Затерянные в Рио Браво смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- ДКРежиссёр
Джо
Корнет
- Актёр
Александр
Невский
- ДКАктёр
Джо
Корнет
- СРАктри�са
Синтия
Ротрок
- МХАктёр
Маттиас
Хьюз
- ДУАктёр
Дон
Уилсон
- ТДАктриса
Татьяна
Дехтяр
- ДМАктриса
Джон
Мак
- Актриса
Ирина
Антоненко
- АКАктёр
Арт
Камачо
- ДЧАктёр
Джеймс
Чок
- КХСценарист
Крэйг
Хаманн
- Сценарист
Александр
Невский
- Продюсер
Александр
Невский
- ЭБПродюсер
Эрик
Бреннер
- АКПродюсер
Арт
Камачо
- ДКПродюсер
Джо
Корнет
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- ЯСАктриса дубляжа
Яна
Смирнова
- АГАктёр дубляжа
Алекс�андр
Груздев
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- ЭКХудожник
Энтони
Касанова
- РКХудожница
Рени
Клутье
- СУОператор
Сэм
Уилкерсон
- ШМКомпозитор
Шон
Мюррэй