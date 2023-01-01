Биография

Александр Невский — актер, сценарист, автор книг и публицистических заметок о фитнесе и здоровом образе жизни. Основатель виртуальной киностудии и продюсер. Родился в Москве 17 июля 1971 года. Будущий артист посещал музыкальную школу по классу виолончели, а также занимался боксом и кикбоксингом с Владимиром Латышко. Еще в юном возрасте попал на телевидение, где вел «До 16 и старше», «Доброе утро», «Знак качества». Дебют Александра Невского в кинематографе состоялся в 2000 году в картине «Тихие омуты» Эльдара Рязанова. Затем снимался в лентах «Московская жара», «Черная роза», «Где-то» — в фильмографии более 20 работ. В США актер играл эпизодические роли в триллерах и боевиках.