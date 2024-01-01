Золото Рио Браво: Тайна шерифа Келли (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Верный друг генерала Ивана Турчина рассказывает товарищу о том, как искал сундук с деньгами, погубивший жизни множества людей. Фильм «Золото Рио Браво: Тайна шерифа Келли» — третья часть вестерн-франшизы Александра Невского.



Вторая половина XIX века. Шериф Вернон Келли вмес�те с бывшим российским офицером Иваном Турчиным путешествуют по Восточному Техасу и борются с бандами мелких преступников. После очередной перестрелки Келли вспоминает о событиях пятилетней давности, когда он еще бродил по фронтиру и охотился на людей. Он пытался узнать о судьбе возлюбленной, к которой так и не решился вернуться, когда закончилась Гражданская война. С женщиной жестоко расправились бандиты, ведь она знала о существовании сундука, доверху наполненного золотом Конфедератов. Келли поклялся найти это сокровище, а заодно и уничтожить банду убийц.



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