Бескрайний Запад (фильм, 2025) смотреть онлайн

2025, The Wide West
Боевик, 80 мин
О фильме

Суровый ковбой и японские сумоисты защищают маленький городок посреди американского фронтира от бандитов. Вестерн «Бескрайний Запад» — фильм с Александром Невским о благородных стрелках, внушительных бойцах и смешении культур.

Однажды император Японии решил послать в США делегацию сумоистов, чтобы продемонстрировать президенту Теодору Рузвельту традиционный японский спорт. В нее вошли бойцы Ичиро и Даики, а также их учитель Таканосукэ. По дороге все трое остановились в городке Голдвуд, откуда уже совсем скоро должен отправиться поезд в Вашингтон. В это время в город в поисках азартных игр приезжает мускулистый ковбой по имени Макс. Когда в местном салуне начинается жестокая перестрелка, он вместе с японцами останавливает кровопролитие. Среди погибших преступников оказывается младший брат печально известного Джаррета Кингрея, чья банда направляется в Голдвуд, ведомая жаждой расплаты.

