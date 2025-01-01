Бескрайний Запад (фильм, 2025) смотреть онлайн

Суровый ковбой и японские сумоисты защищают маленький городок посреди американского фронтира от бандитов. Вестерн «Бескрайний Запад» — фильм с Александром Невским о благородных стрелках, внушительных бойцах и смешении культур.



Однажды император Японии решил послать в США делегацию сумоистов, чтобы продемонстрировать президенту Теодору Рузвельту традиционный японский спорт. В нее вошли бойцы Ичиро и Даики, а также их учитель Таканосукэ. По дороге все трое остановились в городке Голдвуд, откуда уже совсем скоро должен отправиться поезд в Вашингтон. В это время в город в поисках азартных игр приезжает мускулистый ковбой по имени Макс. Когда в местном салуне начинается жестокая перестрелка, он вместе с японцами останавливает кровопролитие. Среди погибших преступников оказывается младший брат печально известного Джаррета Кингрея, чья банда направляется в Голдвуд, ведомая жаждой расплаты.



Смогут ли могучие иностранцы защитить город, расскажет фильм «Бескрайний Запад» (2025). Смотреть онлайн его вы сможете на Wink.



Бескрайний Запад смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.