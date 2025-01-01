Бескрайний Запад (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Суровый ковбой и японские сумоисты защищают маленький городок посреди американского фронтира от бандитов. Вестерн «Бескрайний Запад» — фильм с Александром Невским о благородных стрелках, внушительных бойцах и смешении культур.
Однажды император Японии решил послать в США делегацию сумоистов, чтобы продемонстрировать президенту Теодору Рузвельту традиционный японский спорт. В нее вошли бойцы Ичиро и Даики, а также их учитель Таканосукэ. По дороге все трое остановились в городке Голдвуд, откуда уже совсем скоро должен отправиться поезд в Вашингтон. В это время в город в поисках азартных игр приезжает мускулистый ковбой по имени Макс. Когда в местном салуне начинается жестокая перестрелка, он вместе с японцами останавливает кровопролитие. Среди погибших преступников оказывается младший брат печально известного Джаррета Кингрея, чья банда направляется в Голдвуд, ведомая жаждой расплаты.
- ДКРежиссёр
Джо
Корнет
- Актёр
Александр
Невский
- ТДАктриса
Татьяна
Дехтяр
- ШМАктёр
Шон
Мюррэй
- НБАктёр
Ник
Бейлли
- КГАктриса
Керри
Гудвин
- ДКАктёр
Джо
Корнет
- ХСАктёр
Хироки
Суми
- МААктриса
Мэдлин
Аллен
- ЕРАктриса
Екатерина
Рынденкова
- КХСценарист
Крэйг
Хаманн
- Сценарист
Александр
Невский
- Продюсер
Александр
Невский
- НБПродюсер
Ник
Бейлли
- ДКПродюсер
Джо
Корнет
- КММонтажёр
Коуди
Миллер
- СУОператор
Сэм
Уилкерсон