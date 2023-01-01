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Фильмы
Затерянные в Рио Браво
Актёры и съёмочная группа фильма «Затерянные в Рио Браво»

Актёры и съёмочная группа фильма «Затерянные в Рио Браво»

Режиссёры

Джо Корнет

Джо Корнет

Joe Cornet
Режиссёр

Актёры

Александр Невский

Александр Невский

АктёрIvan Turchin
Джо Корнет

Джо Корнет

Joe Cornet
АктёрSheriff Kelly
Синтия Ротрок

Синтия Ротрок

Cynthia Rothrock
АктрисаMargaret
Маттиас Хьюз

Маттиас Хьюз

Matthias Hues
АктёрCrawley
Дон Уилсон

Дон Уилсон

Don Wilson
АктёрAngel
Татьяна Дехтяр

Татьяна Дехтяр

Tatiana Neva
АктрисаEllen
Джон Мак

Джон Мак

Jon Mack
АктрисаDiana
Ирина Антоненко

Ирина Антоненко

АктрисаValerie
Арт Камачо

Арт Камачо

Art Camacho
АктёрComanchero
Джеймс Чок

Джеймс Чок

James Chalke
АктёрJack Watuku

Сценаристы

Крэйг Хаманн

Крэйг Хаманн

Craig Hamann
Сценарист
Александр Невский

Александр Невский

Сценарист

Продюсеры

Александр Невский

Александр Невский

Продюсер
Эрик Бреннер

Эрик Бреннер

Eric Brenner
Продюсер
Арт Камачо

Арт Камачо

Art Camacho
Продюсер
Джо Корнет

Джо Корнет

Joe Cornet
Продюсер

Актёры дубляжа

Геннадий Новиков

Геннадий Новиков

Актёр дубляжа
Игорь Тарадайкин

Игорь Тарадайкин

Актёр дубляжа
Яна Смирнова

Яна Смирнова

Актриса дубляжа
Александр Груздев

Александр Груздев

Актёр дубляжа
Дмитрий Филимонов

Дмитрий Филимонов

Актёр дубляжа

Художники

Энтони Касанова

Энтони Касанова

Anthony Casanova
Художник
Рени Клутье

Рени Клутье

Renee Cloutier
Художница

Операторы

Сэм Уилкерсон

Сэм Уилкерсон

Sam Wilkerson
Оператор

Композиторы

Шон Мюррэй

Шон Мюррэй

Sean Murray
Композитор