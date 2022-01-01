Тайная жизнь животных: Пернатые приключения (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Мама-фазан и ее птенцы ищут новый дом, но для этого они должны покорить оживленный город. Красочный мультфильм «Тайная жизнь домашних животных: Пернатые приключения» — история о семейной любви и взаимовыручке по мотивам детского корейского мультсериала «Катури».
Фазаниха Катури и четверо ее птенчиков счастливо жили в лесу, пока крупная стройка многоквартирного комплекса не заставила их покинуть родное гнездо. Теперь семья должна найти новое пристанище в горах. Но дорога до цели непроста — путь туда преграждает опасный город. К счастью, семья мышей дает птичкам приют на ночь. Утром, пока мама Катури отчитывает уличных кошек, ее желторотые птенцы бесследно исчезают. Она бросается детям на помощь, ей предстоит спасти фазанят от опасностей огромного мегаполиса.
Какие еще препятствия ждут эту дружную семью, расскажет мультфильм «Тайная жизнь животных: Пернатые приключения» 2022 года, смотреть онлайн который можно на Wink.
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СтранаЮжная Корея
ЖанрМультфильм, Приключения
КачествоFull HD
Время72 мин / 01:12
Рейтинг
- ЧГРежиссёр
Чон
Гиль-хун
- КСАктриса
Ким
Со-ён
- ЛЮАктриса
Ли
Юн-хи
- КЫАктриса
Ким
Ын-а
- ЧХАктриса
Чон
Хэ-ри
- ЛДАктриса
Ли
Джи-хён
- ЯДАктриса
Ян
Джон-хва
- ХБАктёр
Хон
Бом-ги
- ЧГСценарист
Чон
Гиль-хун
- КДСценарист
Квон
Джон-сэн
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- АЕАктриса дубляжа
Алиса
Ефименко
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ДФАктриса дубляжа
Дарья
Фролова
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн