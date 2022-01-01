Тайная жизнь животных: Пернатые приключения (фильм, 2022) смотреть онлайн

Мама-фазан и ее птенцы ищут новый дом, но для этого они должны покорить оживленный город. Красочный мультфильм «Тайная жизнь домашних животных: Пернатые приключения» — история о семейной любви и взаимовыручке по мотивам детского корейского мультсериала «Катури».



Фазаниха Катури и четверо ее птенчиков счастливо жили в лесу, пока крупная стройка многоквартирного комплекса не заставила их покинуть родное гнездо. Теперь семья должна найти новое пристанище в горах. Но дорога до цели непроста — путь туда преграждает опасный город. К счастью, семья мышей дает птичкам приют на ночь. Утром, пока мама Катури отчитывает уличных кошек, ее желторотые птенцы бесследно исчезают. Она бросается детям на помощь, ей предстоит спасти фазанят от опасностей огромного мегаполиса.



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