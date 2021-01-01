Похититель времени (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Волшебная сказка о том, как жители маленького канадского городка в далеком 1927 году победили саму Смерть. Экранизация книги популярного канадского писателя и музыканта Фреда Пеллерина. Маленький мальчик Фред переживает за свою бабушку Бернадетт, чье здоровье последнее время становится все хуже. Женщина успокаивает внука, утверждая, что вместе с жителями города Сент-Эли-де-Какстони лично победила Смерть, еще когда была подростком. Тогда, в 1927 году, в яблоню перед местной церковью попала молния – яблоки на ней почернели, а рядом с деревом заметили странное потустороннее создание. На следующий день люди, попробовавшие черные яблоки, начали болеть, и Бернадетт пришлось обратиться к таинственной знахарке, которая утверждала, что может их спасти. онлайн
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Рейтинг
- ФЛРежиссёр
Френсис
Леклерк
- ЭПАктёр
Эмиль
Пруль-Клутье
- МДАктриса
Мишель
Делорьер
- ДШАктриса
Джейд
Шарбонно
- ММАктёр
Марк
Мессье
- ПФАктёр
Пьер-Люк
Фанк
- РДАктёр
Рой
Дюпюи
- СБАктриса
Селин
Бонье
- ГКАктёр
Гийом
Кир
- ОДАктёр
Оскар
Дегань
- МБАктриса
Мари-Ив
Борежар
- ФПСценарист
Фред
Пеллерин
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- САОператор
Стив
Асселин
- ЭПКомпозитор
Элой
Пайнчо
- ФПКомпозитор
Фред
Пеллерин