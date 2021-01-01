Похититель времени (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Волшебная сказка о том, как жители маленького канадского городка в далеком 1927 году победили саму Смерть. Экранизация книги популярного канадского писателя и музыканта Фреда Пеллерина. Маленький мальчик Фред переживает за свою бабушку Бернадетт, чье здоровье последнее время становится все хуже. Женщина успокаивает внука, утверждая, что вместе с жителями города Сент-Эли-де-Какстони лично победила Смерть, еще когда была подростком. Тогда, в 1927 году, в яблоню перед местной церковью попала молния – яблоки на ней почернели, а рядом с деревом заметили странное потустороннее создание. На следующий день люди, попробовавшие черные яблоки, начали болеть, и Бернадетт пришлось обратиться к таинственной знахарке, которая утверждала, что может их спасти. онлайн



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