Похититель времени
Wink
Фильмы
Похититель времени
7.32021, L'Arracheuse de temps
Фэнтези109 мин16+

Похититель времени (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Волшебная сказка о том, как жители маленького канадского городка в далеком 1927 году победили саму Смерть. Экранизация книги популярного канадского писателя и музыканта Фреда Пеллерина. Маленький мальчик Фред переживает за свою бабушку Бернадетт, чье здоровье последнее время становится все хуже. Женщина успокаивает внука, утверждая, что вместе с жителями города Сент-Эли-де-Какстони лично победила Смерть, еще когда была подростком. Тогда, в 1927 году, в яблоню перед местной церковью попала молния – яблоки на ней почернели, а рядом с деревом заметили странное потустороннее создание. На следующий день люди, попробовавшие черные яблоки, начали болеть, и Бернадетт пришлось обратиться к таинственной знахарке, которая утверждала, что может их спасти. онлайн

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Страна
Канада
Жанр
Фэнтези
Качество
Full HD
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Похититель времени»