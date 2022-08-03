8.72022, Chickenhare and the Hamster of Darkness
Мультфильм, Семейный87 мин6+
Фильм в подписке «Wink Дети»
Кролецып и Хомяк Тьмы (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Подросток Кролецып, вобравший в себя всe лучшее от кролика и цыпленка, мечтает стать искателем приключений. Его привлекает таинственный артефакт Хомяк Тьмы, чьe местонахождение еще никому не удавалось рассекретить. Желая стать первопроходцами, любознательный Кролецып и его верные друзья – черепаха Эд и скунсиха Мэгг – отправляются в путешествие. А по их следу идeт коварный Лекроль со своей шайкой. Кто доберется до Хомяка Тьмы первым?
СтранаБельгия, США, Франция
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
КачествоFull HD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Бен
Стассен
- ТСАктёр
Тома
Соливерес
- ХЖАктриса
Хлоя
Жуанне
- АОАктёр
Алан
Обер
- НМАктёр
Николя
Мори
- ФПАктёр
Фредерик
Попович
- АШАктёр
Антуан
Шумский
- РЛАктёр
Ричард
Ле Руссель
- АФАктёр
Антуан
Фере
- ЛЖАктёр
Лорен
Жаке
- НБАктёр
Николя
Бушу
- ДКСценарист
Дэвид
Коллар
- МЯАктёр дубляжа
Максим
Якимов
- Актриса дубляжа
Полина
Кузьминская
- АИАктёр дубляжа
Артур
Иванов
- ВКАктёр дубляжа
Владислав
Копп
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов