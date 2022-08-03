Кролецып и Хомяк Тьмы
Wink
Детям
Кролецып и Хомяк Тьмы
8.72022, Chickenhare and the Hamster of Darkness
Мультфильм, Семейный87 мин6+
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Кролецып и Хомяк Тьмы (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

Подросток Кролецып, вобравший в себя всe лучшее от кролика и цыпленка, мечтает стать искателем приключений. Его привлекает таинственный артефакт Хомяк Тьмы, чьe местонахождение еще никому не удавалось рассекретить. Желая стать первопроходцами, любознательный Кролецып и его верные друзья – черепаха Эд и скунсиха Мэгг – отправляются в путешествие. А по их следу идeт коварный Лекроль со своей шайкой. Кто доберется до Хомяка Тьмы первым?

Страна
Бельгия, США, Франция
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кролецып и Хомяк Тьмы»