Подросток Кролецып, вобравший в себя всe лучшее от кролика и цыпленка, мечтает стать искателем приключений. Его привлекает таинственный артефакт Хомяк Тьмы, чьe местонахождение еще никому не удавалось рассекретить. Желая стать первопроходцами, любознательный Кролецып и его верные друзья – черепаха Эд и скунсиха Мэгг – отправляются в путешествие. А по их следу идeт коварный Лекроль со своей шайкой. Кто доберется до Хомяка Тьмы первым?

