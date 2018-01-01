Ледяной дракон, или Легенда о синих цветах (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Вдохновляющий мультфильм о девушке, чья вера настолько сильна, что может побороть огнедышащее чудовище.



Юная мечтательница Мелоди живет в небольшой деревне вместе с дедушкой. Они, единственные из местных, верят в древнюю силу добра, зовущуюся Песней: о ее наличии говорят волшебные синие маргаритки. Однако из-за неверия односельчан цветов становится все меньше, и деревня рискует потерять защиту от вторжения древнего зла, грозящего заморозить все живое. Мелоди нужно как можно скорее распространить свою веру, чтобы спасти родину от Ледяного дракона. Первым, кого она пытается убедить в силе Песни, становится ее друг Лиф.



Обретет ли он и другие жители деревни веру, чтобы победить чудовище, расскажет «Ледяной дракон, или Легенда о синих цветах» — мультфильм 2018 смотреть онлайн можно на Wink.



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