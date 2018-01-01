Ледяной дракон, или Легенда о синих цветах (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Вдохновляющий мультфильм о девушке, чья вера настолько сильна, что может побороть огнедышащее чудовище.
Юная мечтательница Мелоди живет в небольшой деревне вместе с дедушкой. Они, единственные из местных, верят в древнюю силу добра, зовущуюся Песней: о ее наличии говорят волшебные синие маргаритки. Однако из-за неверия односельчан цветов становится все меньше, и деревня рискует потерять защиту от вторжения древнего зла, грозящего заморозить все живое. Мелоди нужно как можно скорее распространить свою веру, чтобы спасти родину от Ледяного дракона. Первым, кого она пытается убедить в силе Песни, становится ее друг Лиф.
Обретет ли он и другие жители деревни веру, чтобы победить чудовище, расскажет «Ледяной дракон, или Легенда о синих цветах» — мультфильм 2018 смотреть онлайн можно на Wink.
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СтранаКанада
ЖанрСемейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время67 мин / 01:07
Рейтинг
- БУРежиссёр
Брюс
У. Стэйси
- РРАктриса
Рил
Рис
- ДДАктёр
Джастин
Дюбе
- ББАктёр
Билл
Брэй
- МААктёр
Марк
Андердаун
- БУАктёр
Брюс
Уоллес
- ШСАктриса
Шерил
Стэйси Нилсон
- ОНАктёр
Отем
Нилсон
- ННАктриса
Ноэль
Нилсон
- МНАктёр
Майлс
Нилсон
- ДСАктёр
Джеймс
Стоуэлл
- БУСценарист
Брюс
У. Стэйси
- АОПродюсер
Андреас
Олавария
- БУПродюсер
Брюс
У. Стэйси
- ИСПродюсер
Илэйн
Стэйси
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- ВТАктёр дубляжа
Влад
Токарев
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- ТЕАктёр дубляжа
Тихон
Ефименко
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- РОКомпозитор
Рой
Оммен