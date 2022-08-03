Миа и белый лев (фильм, 2018) смотреть онлайн
9.52018, Mia et le lion blanc
Драма, Семейный94 мин6+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»
О фильме
Британская семья переезжает из Лондона в ЮАР, чтобы заботиться о диких животных. Девочка Миа не в восторге от инициативы родителей и очень скучает по старым друзьям. Однако, когда ей поручают присматривать за белым львeнком по имени Чарли, Миа приобретает в его лице нового верного друга.
СтранаФранция, Германия, ЮАР
ЖанрСемейный, Кино для детей, Приключения, Драма
КачествоSD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ЖдРежиссёр
Жиль
де Мэтр
- ДДАктриса
Даниа
Де Вилье
- МЛАктриса
Мелани
Лоран
- ЛКАктёр
Лэнгли
Кирквуд
- РМАктёр
Райан
Мак Леннан
- ТАктёр
Тор
- ЛНАктёр
Лайонел
Ньютон
- ЛДАктриса
Лиллиэн
Дюбэ
- БОАктёр
Брэндон
Оре
- БГАктёр
Бенжамен
Гаррад
- УДСценарист
Уильям
Дэвис
- ПдСценарист
Прюн
де Мэтр
- ЖдСценарист
Жиль
де Мэтр
- ЖдПродюсер
Жиль
де Мэтр
- ЖППродюсер
Жак
Перрен
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хошабаев
- ТЕАктёр дубляжа
Тихон
Ефименко
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ААКомпозитор
Арман
Амар