Миа и белый лев (фильм, 2018) смотреть онлайн

Британская семья переезжает из Лондона в ЮАР, чтобы заботиться о диких животных. Девочка Миа не в восторге от инициативы родителей и очень скучает по старым друзьям. Однако, когда ей поручают присматривать за белым львeнком по имени Чарли, Миа приобретает в его лице нового верного друга.

