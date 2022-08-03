Пингвиненок Пороро: Пираты острова сокровищ (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
9.02019, Pororo, Treasure Island Adventure
Мультфильм, Приключения76 мин0+
О фильме
Пингвиненок Пороро с друзьями отправляется в путешествие на корабле в поисках легендарного сокровища. Его ждут удивительные встречи с коварными пиратами и самим капитаном Сильвером.
СтранаЮжная Корея
ЖанрМультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время76 мин / 01:16
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.5 IMDb
- КХРежиссёр
Ким
Хён-хо
- ЛСАктриса
Ли
Сон
- ЛМАктриса
Ли
Ми-джа
- КХАктриса
Ким
Хён-джи
- ХСАктриса
Хон
Со-ён
- ЧМАктриса
Чон
Ми-сук
- КСАктриса
Ким
Со-ён
- КХАктёр
Ким
Хван-джин
- НДАктёр
Нам
До-хён
- ЛДАктёр
Ли
Джан-вон
- ЛБАктриса дубляжа
Лариса
Брохман
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова