Пингвиненок Пороро: Пираты острова сокровищ (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Пингвиненок Пороро: Пираты острова сокровищ
9.02019, Pororo, Treasure Island Adventure
Мультфильм, Приключения76 мин0+

О фильме

Пингвиненок Пороро с друзьями отправляется в путешествие на корабле в поисках легендарного сокровища. Его ждут удивительные встречи с коварными пиратами и самим капитаном Сильвером.

Страна
Южная Корея
Жанр
Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.5 IMDb