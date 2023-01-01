Нам До-хён

Биография

Нам До-хен — южнокорейский актер озвучивания. Родился в Канныне 12 марта 1983 года. Первый опыт озвучивания получил в 2003 году — его голосом заговорил персонаж компьютерной игры. Далее работал фрилансером. В 2013 году поступил в отдел озвучивания местной студии. С этого времени началась его творческая карьера. Первой серьезной работой стал дубляж картины «Миллионер из трущоб». Нам До-хен работал над фильмом «Не дыша», в котором он читает пролог. Популярный мультик в его озвучивании — «Лига WatchCar. Битвы чемпионов». В нем голосом актера говорит главный персонаж. Еще одна работа — мультфильм «Пингвиненок Пороро: Пираты острова сокровищ», получивший широкую популярность во всем мире. Дебют на экране состоялся в 2013 году — Нам сыграл эпизодическую роль спортивного комментатора.