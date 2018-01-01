WinkДетямПингвиненок Пороро: Пираты острова сокровищАктёры и съёмочная группа фильма «Пингвиненок Пороро: Пираты острова сокровищ»
Актёры и съёмочная группа фильма «Пингвиненок Пороро: Пираты острова сокровищ»
Режиссёры
Актёры
АктрисаPororo
Ли СонLee Seon
АктрисаCrong
Ли Ми-джаLee Mi-ja
АктрисаEddy
Ким Хён-джиKim Hyeon-ji
АктрисаLoopy
Хон Со-ёнHong So-yeong
АктрисаPetty
Чон Ми-сукJeong Mi-sook
АктрисаHarry
Ким Со-ёнKim Seo-yeong
АктёрPoby
Ким Хван-джинKim Hwan-jin
АктёрSilver
Нам До-хёнNam Do-hyeong
АктёрMerchant Duck