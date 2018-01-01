Wink
Детям
Пингвиненок Пороро: Пираты острова сокровищ
Актёры и съёмочная группа фильма «Пингвиненок Пороро: Пираты острова сокровищ»

Режиссёры

Ким Хён-хо

Kim Hyeon-ho
Режиссёр

Актёры

Ли Сон

Lee Seon
АктрисаPororo
Ли Ми-джа

Lee Mi-ja
АктрисаCrong
Ким Хён-джи

Kim Hyeon-ji
АктрисаEddy
Хон Со-ён

Hong So-yeong
АктрисаLoopy
Чон Ми-сук

Jeong Mi-sook
АктрисаPetty
Ким Со-ён

Kim Seo-yeong
АктрисаHarry
Ким Хван-джин

Kim Hwan-jin
АктёрPoby
Нам До-хён

Nam Do-hyeong
АктёрSilver
Ли Джан-вон

Lee Jang-won
АктёрMerchant Duck

Актёры дубляжа

Лариса Брохман

Актриса дубляжа
Даниил Эльдаров

Актёр дубляжа
Прохор Чеховской

Актёр дубляжа
Александр Хорлин

Актёр дубляжа
Василиса Эльдарова

Актриса дубляжа