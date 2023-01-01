Принцессы. Сказочный голос (фильм, 2023) смотреть онлайн

Самые известные принцессы — Бременская, Забава, Золушка и Дюймовочка — собрались в девичий бэнд, чтобы заявить о себе в музыкальном конкурсе «Сказочный голос». На сцене — все легенды Тридевятого царства! Но самая коварная соперница — известная певица Шамаханская царица. Из-за нее под угрозой окажется не только музыкальная карьера принцесс, но и их дружба…



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