8.92023, Принцессы. Сказочный голос
Мультфильм, Приключения10 мин0+
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Принцессы. Сказочный голос (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Самые известные принцессы — Бременская, Забава, Золушка и Дюймовочка — собрались в девичий бэнд, чтобы заявить о себе в музыкальном конкурсе «Сказочный голос». На сцене — все легенды Тридевятого царства! Но самая коварная соперница — известная певица Шамаханская царица. Из-за нее под угрозой окажется не только музыкальная карьера принцесс, но и их дружба…
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СтранаРоссия
ЖанрМультфильм, Приключения
КачествоFull HD
Время10 мин / 00:10
Рейтинг
- АМРежиссёр
Анастасия
Махлина
- ЕКРежиссёр
Елизавета
Крупнова
- ВЭАктриса
Василиса
Эльдарова
- ВИАктриса
Виктория
Иванова
- ЕУАктриса
Екатерина
Усачёва
- ТПАктриса
Таисия
Пальцева
- МСАктриса
Мария
Савиных
- ДВАктёр
Диомид
Виноградов
- МКАктриса
Мари
Краймбрери
- КШАктриса
Ксения
Шемякина
- ЕПАктриса
Екатерина
Поночевная
- ВШАктриса
Валерия
Шевченко
- КМАктёр
Константин
Мальцев
- МЧСценарист
Мария
Черницына
- АЕСценарист
Александр
Елин
- АМПродюсер
Анна
Морякова
- ОБПродюсер
Ольга
Благова
- ЮЕПродюсер
Юлия
Евдокимова
- ЮСПродюсер
Юлиана
Слащева
- ЮОПродюсер
Юлия
Осетинская
- МКПродюсер
Максим
Куликов
- КШПродюсер
Ксения
Шемякина
- АТХудожница
Анастасия
Тараканова
- ККХудожница
Ксения
Калиничева
- АГХудожница
Алина
Габбасова
- ЕКХудожница
Елена
Кораблёва
- РККомпозитор
Рамазан
Калакуток