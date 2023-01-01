Принцессы. Сказочный голос
Wink
Детям
Принцессы. Сказочный голос
8.92023, Принцессы. Сказочный голос
Мультфильм, Приключения10 мин0+
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Принцессы. Сказочный голос (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Самые известные принцессы — Бременская, Забава, Золушка и Дюймовочка — собрались в девичий бэнд, чтобы заявить о себе в музыкальном конкурсе «Сказочный голос». На сцене — все легенды Тридевятого царства! Но самая коварная соперница — известная певица Шамаханская царица. Из-за нее под угрозой окажется не только музыкальная карьера принцесс, но и их дружба…

Принцессы смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мультфильм, Приключения
Качество
Full HD
Время
10 мин / 00:10

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Принцессы. Сказочный голос»