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Детям
Принцессы. Сказочный голос
Актёры и съёмочная группа фильма «Принцессы. Сказочный голос»

Актёры и съёмочная группа фильма «Принцессы. Сказочный голос»

Режиссёры

Анастасия Махлина

Анастасия Махлина

Режиссёр
Елизавета Крупнова

Елизавета Крупнова

Режиссёр

Актёры

Василиса Эльдарова

Василиса Эльдарова

АктрисаБременская, озвучка
Виктория Иванова

Виктория Иванова

АктрисаЗабава, озвучка
Екатерина Усачёва

Екатерина Усачёва

АктрисаЗолушка, озвучка
Таисия Пальцева

Таисия Пальцева

АктрисаДюймовочка / Золушка - вокал, озвучка
Мария Савиных

Мария Савиных

АктрисаШамаханская, озвучка
Диомид Виноградов

Диомид Виноградов

АктёрВодяной / Дракон, озвучка
Мари Краймбрери

Мари Краймбрери

АктрисаШамаханская - вокал, озвучка
Ксения Шемякина

Ксения Шемякина

АктрисаБременская / Ужасно-Прекрасная / Бабка-Ёжка - вокал, озвучка
Екатерина Поночевная

Екатерина Поночевная

АктрисаЗабава - вокал, озвучка
Валерия Шевченко

Валерия Шевченко

АктрисаДюймовочка - вокал, озвучка
Константин Мальцев

Константин Мальцев

АктёрБабка Ёжка, озвучка

Сценаристы

Мария Черницына

Мария Черницына

Сценарист
Александр Елин

Александр Елин

Сценарист

Продюсеры

Анна Морякова

Анна Морякова

Продюсер
Ольга Благова

Ольга Благова

Продюсер
Юлия Евдокимова

Юлия Евдокимова

Продюсер
Юлиана Слащева

Юлиана Слащева

Продюсер
Юлия Осетинская

Юлия Осетинская

Продюсер
Максим Куликов

Максим Куликов

Продюсер
Ксения Шемякина

Ксения Шемякина

Продюсер

Художники

Анастасия Тараканова

Анастасия Тараканова

Художница
Ксения Калиничева

Ксения Калиничева

Художница
Алина Габбасова

Алина Габбасова

Художница
Елена Кораблёва

Елена Кораблёва

Художница

Композиторы

Рамазан Калакуток

Рамазан Калакуток

Композитор