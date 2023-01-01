WinkДетямПринцессы. Сказочный голосАктёры и съёмочная группа фильма «Принцессы. Сказочный голос»
Актёры и съёмочная группа фильма «Принцессы. Сказочный голос»
Актёры
АктрисаБременская, озвучка
Василиса Эльдарова
АктрисаЗабава, озвучка
Виктория Иванова
АктрисаЗолушка, озвучка
Екатерина Усачёва
АктрисаДюймовочка / Золушка - вокал, озвучка
Таисия Пальцева
АктрисаШамаханская, озвучка
Мария Савиных
АктёрВодяной / Дракон, озвучка
Диомид Виноградов
АктрисаШамаханская - вокал, озвучка
Мари Краймбрери
АктрисаБременская / Ужасно-Прекрасная / Бабка-Ёжка - вокал, озвучка
Ксения Шемякина
АктрисаЗабава - вокал, озвучка
Екатерина Поночевная
АктрисаДюймовочка - вокал, озвучка
Валерия Шевченко
АктёрБабка Ёжка, озвучка