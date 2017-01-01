Дитя тьмы (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Девочка возвращается из леса другим человеком, и только сестра понимает, что с ней что-то не так. Канадский хоррор с элементами семейной драмы.



После ужасной трагедии подросток по имени Саманта оказывается в приемной семье Лиз и Гаррета, у которых уже есть маленькая дочь Оливия. Добрая малышка рада старшей сестре, но та не слишком ответственно подходит к новой для себя роли. Разрешив Оливии играть в лесу, Саманта даже не подозревает, к каким страшным последствиям это может привести. Девочка исчезает, и местная полиция начинает ее поиски. Спустя некоторое время отчаявшиеся родители не могут поверить своим глазам, когда целая и невредимая Оливия возвращается домой. Однако Саманта сразу замечает, что с младшей сестрой что-то не так. Теперь ей предстоит убедить взрослых, что место девочки заняло таинственное потустороннее существо, опасное для окружающих.



Сможет ли Саманта остановить зло и освободить сестренку, узнаете в мрачном хорроре «Дитя тьмы». Фильм смотреть 2017 года онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на нашем видеосервисе!



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