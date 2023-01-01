Биография

Ханна Черами — канадская актриса. Родилась в Ванкувере 13 июля 2003 года. Ханна начала играть в возрасте семи лет — первые успехи она сделала на местных подмостках в детских театральных студиях. До дебюта в большом кино она не раз снималась в рекламных роликах. В 12 лет Ханна Черами впервые снялась в полнометражном фильме «Октябрьский поцелуй». В 2016 году ей достались роли в фантастическом триллере «Моя девушка — монстр» и в драме «Моя милая Одрина». В творческой биографии кинодеятельницы можно также найти кинокартины «Дитя тьмы», «Летняя любовь» и «Ван Хельсинг», а многосерийный хоррор «Извне» 2022 года принес Ханне широкую известность по всему миру.