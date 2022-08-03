Заячья школа (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно
9.32017, Rabbit school
Мультфильм, Для самых маленьких72 мин0+
О фильме
Макс, любитель городской суеты и молодежных развлечений, попадает туда, где ему совсем не место – в старомодную заячью школу. Но чем дольше он здесь находится, тем больше узнает о чудесном светлом празднике, ценности дружбы и собственном предназначении.
СтранаГермания
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези, Для самых маленьких
КачествоFull HD
Время72 мин / 01:12
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
5.7 IMDb
- УфРежиссёр
Уте
фон Мюнхов-Поль
- НЛАктёр
Ной
Леви
- ЗБАктриса
Зента
Бергер
- ФфАктёр
Фридрих
фон Тун
- ДМАктриса
Дженни
Мелина Витец
- МБАктёр
Макс
Богут
- ББАктёр
Бен
Боксберг
- ЮБАктриса
Юля
Бёве
- ДПАктёр
Дирк
Петрик
- КфАктёр
Константин
фон Ящерофф
- ТСАктёр
Тим
Сэндер
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова
- ЭШМонтажёр
Эрик
Штаппенбек
- АККомпозитор
Александр
Комлев