Заячья школа
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Детям
Заячья школа

Заячья школа (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

9.32017, Rabbit school
Мультфильм, Для самых маленьких72 мин0+

О фильме

Макс, любитель городской суеты и молодежных развлечений, попадает туда, где ему совсем не место – в старомодную заячью школу. Но чем дольше он здесь находится, тем больше узнает о чудесном светлом празднике, ценности дружбы и собственном предназначении.

Страна
Германия
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
72 мин / 01:12

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Заячья школа»