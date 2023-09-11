Жуткая семейка. Свадебный переполох
Wink
Фильмы
Жуткая семейка. Свадебный переполох
7.92023, Un matrimonio mostruoso
Комедия97 мин18+
Парень из семейства монстров решает жениться на смертной девушке. Итальянская комедия от сценариста «Идеальных незнакомцев»

Жуткая семейка. Свадебный переполох (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Продолжение итальянской комедии о самой необычной на свете семье, в которой есть и вампиры, и оборотни, и даже мумии. Луна и Адальберто счастливы в браке. Но однажды в семье Луны случается трагедия: умирает ее отец Нандо. По крайней мере, так кажется со стороны. На самом деле Нандо решил таким образом сбежать от налогов и бросить жену Стеллу ради молодой девушки, оставив «в наследство» кучу долгов. Но Стелла не опускает руки: она решает вскружить голову вампиру Владимиро, а затем, разлучив кровопийцу с ведьмой Брунильдой, выйти за него замуж и завладеть его впечатляющим состоянием. Суждено ли сбыться ее хитрому плану, расскажет фильм «Жуткая семейка. Свадебный переполох» 2023 года, который можно смотреть онлайн на Wink.

Страна
Италия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Жуткая семейка. Свадебный переполох»