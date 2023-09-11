Жуткая семейка. Свадебный переполох (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Продолжение итальянской комедии о самой необычной на свете семье, в которой есть и вампиры, и оборотни, и даже мумии. Луна и Адальберто счастливы в браке. Но однажды в семье Луны случается трагедия: умирает ее отец Нандо. По крайней мере, так кажется со стороны. На самом деле Нандо решил таким образом сбежать от налогов и бросить жену Стеллу ради молодой девушки, оставив «в наследство» кучу долгов. Но Стелла не опускает руки: она решает вскружить голову вампиру Владимиро, а затем, разлучив кровопийцу с ведьмой Брунильдой, выйти за него замуж и завладеть его впечатляющим состоянием. Суждено ли сбыться ее хитрому плану, расскажет фильм «Жуткая семейка. Свадебный переполох» 2023 года, который можно смотреть онлайн на Wink.

