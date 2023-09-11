7.92023, Un matrimonio mostruoso
Комедия97 мин18+
Парень из семейства монстров решает жениться на смертной девушке. Итальянская комедия от сценариста «Идеальных незнакомцев»
Жуткая семейка. Свадебный переполох (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Продолжение итальянской комедии о самой необычной на свете семье, в которой есть и вампиры, и оборотни, и даже мумии. Луна и Адальберто счастливы в браке. Но однажды в семье Луны случается трагедия: умирает ее отец Нандо. По крайней мере, так кажется со стороны. На самом деле Нандо решил таким образом сбежать от налогов и бросить жену Стеллу ради молодой девушки, оставив «в наследство» кучу долгов. Но Стелла не опускает руки: она решает вскружить голову вампиру Владимиро, а затем, разлучив кровопийцу с ведьмой Брунильдой, выйти за него замуж и завладеть его впечатляющим состоянием. Суждено ли сбыться ее хитрому плану, расскажет фильм «Жуткая семейка. Свадебный переполох» 2023 года, который можно смотреть онлайн на Wink.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
4.5 IMDb
- ВДРежиссёр
Вольфанго
Де Биази
- МГАктёр
Массимо
Гини
- ИСАктриса
Илария
Спада
- ККАктёр
Кристиано
Каккамо
- РМАктёр
Рикки
Мемфис
- СЧАктриса
Сара
Чокка
- ПКАктёр
Паоло
Калабрези
- БМАктёр
Брайс
Мартине
- ЭДАктриса
Элиза
Ди Эузанио
- ММАктёр
Маурицио
Маттиоли
- ПМАктриса
Паола
Миначчони
- МАСценарист
Микела
Андреоцци
- АБСценарист
Алессандро
Бенчивенни
- ВДСценарист
Вольфанго
Де Биази
- ФЛПродюсер
Фульвио
Лучизано
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- ПКАктёр дубляжа
Павел
Кипнис
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова
- ВГАктёр дубляжа
Вячеслав
Гуливицкий
- Актёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- СКМонтажёр
Стефано
Кьеркье
- РФОператор
Роберто
Форца