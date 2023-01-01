Ася и Вася (мультсериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Городская девочка Ася и деревенский мальчик Вася становятся лучшими друзьями и вместе познают мир. Развивающий мультсериал от авторов «Смешариков» и «Фиксиков».



Семья школьницы Аси приезжает в деревню Кузнечики. Там же в семье фермеров живет мальчик Вася, и дети сразу же находят общий язык. Вместе им предстоит узнать много нового и удивительного: почему из яиц в холодильнике не вылупляются цыплята, что заставляет воду становиться зеленой, как растут лягушки, что такое акция в магазинах и многое другое. Ребята никогда не остаются одни — за ними постоянно присматривают любящие родители, которым тоже есть, чему поучиться.



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