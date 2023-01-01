Ася и Вася (мультсериал, 2020) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 0+6 мин
Ася и Вася
Сезон 1 Серия 1
- 0+6 мин
Ася и Вася
Сезон 1 Серия 2
- 0+6 мин
Ася и Вася
Сезон 1 Серия 3
- 0+6 мин
Ася и Вася
Сезон 1 Серия 4
- 0+6 мин
Ася и Вася
Сезон 1 Серия 5
- 0+6 мин
Ася и Вася
Сезон 1 Серия 6
- 0+6 мин
Ася и Вася
Сезон 1 Серия 7
- 0+6 мин
Ася и Вася
Сезон 1 Серия 8
- 0+6 мин
Ася и Вася
Сезон 1 Серия 9
- 0+6 мин
Ася и Вася
Сезон 1 Серия 10
- 0+6 мин
Ася и Вася
Сезон 1 Серия 11
- 0+6 мин
Ася и Вася
Сезон 1 Серия 12
- 0+6 мин
Ася и Вася
Сезон 1 Серия 13
- 0+6 мин
Ася и Вася
Сезон 1 Серия 14
- 0+6 мин
Ася и Вася
Сезон 1 Серия 15
- 0+6 мин
Ася и Вася
Сезон 1 Серия 16
- 0+6 мин
Ася и Вася
Сезон 1 Серия 17
- 0+6 мин
Ася и Вася
Сезон 1 Серия 18
- 0+6 мин
Ася и Вася
Сезон 1 Серия 19
- 0+6 мин
Ася и Вася
Сезон 1 Серия 20
- 0+6 мин
Ася и Вася
Сезон 1 Серия 21
- 0+6 мин
Ася и Вася
Сезон 1 Серия 22
- 0+6 мин
Ася и Вася
Сезон 1 Серия 23
- 0+6 мин
Ася и Вася
Сезон 1 Серия 24
- 0+6 мин
Ася и Вася
Сезон 1 Серия 25
- 0+6 мин
Ася и Вася
Сезон 1 Серия 26
Сюжет
Городская девочка Ася и деревенский мальчик Вася становятся лучшими друзьями и вместе познают мир. Развивающий мультсериал от авторов «Смешариков» и «Фиксиков».
Семья школьницы Аси приезжает в деревню Кузнечики. Там же в семье фермеров живет мальчик Вася, и дети сразу же находят общий язык. Вместе им предстоит узнать много нового и удивительного: почему из яиц в холодильнике не вылупляются цыплята, что заставляет воду становиться зеленой, как растут лягушки, что такое акция в магазинах и многое другое. Ребята никогда не остаются одни — за ними постоянно присматривают любящие родители, которым тоже есть, чему поучиться.
А присоединиться к ним позволит «Ася и Вася» — мультфильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.
Все сезоны сериала Ася и Вася смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервис�е Wink.
Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМультсериалы
Рейтинг
- КДРежиссёр
Ксения
Дорофеева
- СМРежиссёр
Светлана
Мардаголимова
- АРРежиссёр
Андрей
Рубецкой
- ВШАктриса
Валерия
Шевченко
- ПРАктёр
Павел
Россошанский
- АСАктриса
Анастасия
Слепченко
- АЛАктёр
Александр
Лучинин
- АКАктриса
Анна
Киселёва
- ВЭАктриса
Василиса
Эльдарова
- СЧАктёр
Сергей
Чихачёв
- ЛБАктриса
Лариса
Брохман
- МБАктёр
Майкл
Безыменский
- ОГАктриса
Ольга
Голованова
- ВКСценарист
Валерия
Коротина
- ДМСценарист
Десислава
Медкова
- МТСценарист
Мария
Терещенко
- СМСценарист
Светлана
Малашина
- ИППродюсер
Илья
Попов
- ЮНПродюсер
Юлия
Николаева
- ДМПродюсер
Десислава
Медкова
- МТПродюсер
Мария
Терещенко
- ЕМХудожница
Екатерина
Максименко
- МСХудожница
Мария
Сусидко
- АЧХудожница
Анна
Чернышева
- ГБХудожница
Гета
Белоголовская
- Композитор
Дмитрий
Балакин
- АЯКомпозитор
Алексей
Яковель