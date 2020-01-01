Ася и Вася (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 26 смотреть онлайн

Сюжет

История дружбы Аси, единственной дочки только что переселившихся в деревню городских жителей, и Васи, младшего ребёнка из многодетной семьи фермеров. Вместе они знакомятся с новыми животными и насекомыми, учатся общаться, играют и фантазируют.



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