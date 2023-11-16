Ася и Вася (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

WinkДетямАся и Вася1-й сезонТретий возраст
Ася и Вася (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 15
8.82020, Третий возраст
Мультсериалы0+
О сериале
История дружбы Аси, единственной дочки только что переселившихся в деревню городских жителей, и Васи, младшего ребёнка из многодетной семьи фермеров. Вместе они знакомятся с новыми животными и насекомыми, учатся общаться, играют и фантазируют.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
Время5 мин / 00:05
Рейтинг
8.9 КиноПоиск
- КДРежиссёр
Ксения
Дорофеева
- СМРежиссёр
Светлана
Мардаголимова
- АРРежиссёр
Андрей
Рубецкой
- ВШАктриса
Валерия
Шевченко
- ПРАктёр
Павел
Россошанский
- АСАктриса
Анастасия
Слепченко
- АЛАктёр
Александр
Лучинин
- АКАктриса
Анна
Киселёва
- ВЭАктриса
Василиса
Эльдарова
- СЧАктёр
Сергей
Чихачёв
- ЛБАктриса
Лариса
Брохман
- МБАктёр
Майкл
Безыменский
- ОГАктриса
Ольга
Голованова
- ВКСценарист
Валерия
Коротина
- ДМСценарист
Десислава
Медкова
- МТСценарист
Мария
Терещенко
- СМСценарист
Светлана
Малашина
- ИППродюсер
Илья
Попов
- ЮНПродюсер
Юлия
Николаева
- ДМПродюсер
Десислава
Медкова
- МТПродюсер
Мария
Терещенко
- ЕМХудожница
Екатерина
Максименко
- МСХудожница
Мария
Сусидко
- АЧХудожница
Анна
Чернышева
- ГБХудожница
Гета
Белоголовская
- Композитор
Дмитрий
Балакин
- АЯКомпозитор
Алексей
Яковель